Genoa furioso ma ora testa all’Empoli in Coppa e poi lunedì arriva la Lazio

Il Grifone non ha ancora digerito l’arbitraggio indecente di Collu che col rigore quasi al centesimo dato al Bologna è costato alla squadra di Vieira un punto che avrebbe meritato. Invece ecco il secondo ko.. in 4 gare e classifica di conseguenza bruttina.

Ma i rossoblu hanno giocato una partita grintosa, ma mortificata da Collu che di fatto è il killer da tempo del Genoa. Con lui il Grifo ha perso 4 volte su 4. Magari è solo sfortunato, può essere.

I tifosi però avrebbero gradito più proteste dal club nei confronti di Collu, invece forse giustamente ha preferito un profilo basso.

Uscendo dal caso arbitrale, Vieira può sorridere per un Vitinha ritrovato e un Ellertson molto ispirato e non solo per il gol del momentaneo vantaggio. Al contrario la prova di Colombo è parsa insufficiente.

E dopo il vantaggio, col sennò di poi, gli ingressi di Ekuban, Carboni ed Ekhator sono sembrati azzardati anche se a Como la mossa aveva funzionato. Probabilmente col Bologna sarebbe servito un Thorsby a fare muro, ma il norvegese da un po’ è finito in disparte.

Intanto giovedì c’è la Coppa Italia al Ferraris con l’Empoli. L’obiettivo è di superare il turno, ma ci sarà spazio per chi fin qui ha giocato di meno. E a seguire la sfida molto importante in campionato con la Lazio reduce dalla sconfitta nel derby con la Roma. Per la squadra di Sarri tante critiche e a Genova arriverà senza gli squalificati Guendouzi e Belahyane. E in dubbio per infortunio ci sono Rovella e Delebashiru.

