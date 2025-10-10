Genoa

Genoa, Frendrup ritrova la Nazionale 7 mesi dall'ultima volta: convocato dal c.t. della Danimarca

Sette mesi dopo l'utlima volta, il centrocampista del Genoa Morten Frendrup ritrova la Nazionale: il giocatore rossoblù è stato infatti convocato dal c.t. della Danimarca Brian Riemer, che lo avrà a disposizione per il prossimo impegno dei danesi contro la Grecia, nell'ambito delle Qualificazioni per i Mondiali.

Come comunicato dalla Nazionale danese "il commissario tecnico Brian Riemer ha convocato Morten Frendrup del Genoa, dopo che Pierre-Emile Højbjerg è stato escluso dalla squadra per squalifica, Benvenuto, Morten " - si legge

Frendrup non aveva preso parte all'amichevole disputata oggi dal Genoa contro la Virtus Entella: dopo gli impegni in Nazionale, tornerà a disposizione di mister Vieira

