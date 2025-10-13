Genoa, Frendrup già rientrato alla base: da martedì riprendono i lavori con vista Parma

E' Morten Frendrup il primo giocatore a rientrare alla base dopo gli impegni con la propria Nazionale, il centrocampista danese parteciperà alla ripresa degli allenamenti in casa Genoa nella giornata di martedì 14 ottobre, in vista della sfida di campionato in cui il Grifone affronterà il Parma, domenica al 'Ferraris'.

Nei giorni successivi mister Vieira riavrà a disposizione tutti gli altri: da Ellertsson a Malinovskyi a Norton-Cuffy, che scenderanno in campo questa sera, mentre gli under-21 Otoa, Ekhator, Fini e Cuenca saranno impegnati ancora per tutta la giornata di domani. L'ultimo a raggiungere la Liguria sarà Vasquez, atteso per venerdì.

C'è voglia di campionato, ma soprattutto in casa Genoa servono punti per risollevarsi dopo le tre sconfitte consecutive: fino a novembre i rossoblù affronteranno un trittico di partite alla portata contro Parma, Torino e Cremonese: si parte dalla squadra di Carlos Cuesta, fra le più giovani di questo campionato ma tra le meno prolifiche fino ad oggi: sono solo 3 le reti all'attivo in casa gialloblù, così come quelle del Genoa.

Una crisi del gol che ha due volti: da una parte Lorenzo Colombo, centravanti titolare del Genoa con 368 minuti giocati e nessuna rete, un gol invece per Patrick Cutrone in 353 minuti. Per questo motivo, contro gli emiliani potrebbe toccare ancora una volta a Jeff Ekhator, che allo stadio 'Maradona' di Napoli ha trovato il primo sigillo di questa stagione.

Il Grifone avrà dalla propria parte il fattore campo: posti già esauriti nelle due Gradinate, ancora poco meno di 1000 biglietti a disposizione negli altri settori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.