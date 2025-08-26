Genoa, folla a Carignano per l'ultimo abbraccio a Sidio Corradi. Il nipote Leonardo: "You'll never walk alone"
di Filippo Serio
Parenti, amici e tifosi commossi: "Ciao Sidio, ti vogliamo bene"
Una folla commossa, fra amici, parenti e tantissimi tifosi si sono radunati in piazza Carignano per l'ultimo saluto a Sidio Corradi, il 'bomber beat' del Genoa dal 1970 al 1976.
Lungo applauso all'ingresso del feretro nella Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano. Sulla bara una maglia rossoblù con il numero 11 e il nome di Corradi.
Alla cerimonia tantissime personalità legate al mondo Genoa: un rappresentanza del club c'è il dg Flavio Ricciardella, c'è Mimmo Criscito allenatore dell'under 14 del Genoa, c'è Carlo Taldo ex Ds del settore giovanile, Marco Pellegri ex team manager, Gianni Blondet storico dirigente del club, Stefano Capozucca ex Ds del Genoa, Michele Sbravati ex responsabile del settore giovanile
In chiesa anche ex giocatori e grandi amici di Sidio come Roberto Pruzzo, Claudio Onofri, Mario Bortolazzi.
Commossa la figlia Barbara e i nipoti di Corradi. Leonardo, dall'altare saluta il nonno con una frase legata al tifo genoano: "Ti aspetto in sogno, You're never walk alone"
Sidio verrà sepolto con una maglia rossoblù regalata dalla giovane promessa del Genoa Lorenzo Venturino, presente ai funerali
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, Vieira cambia in vista della Juve: Malinovskyi si candida, ma l’attacco è un rebus
25/08/2025
di Giovanni Porcella
Addio Sidio Corradi, Claudio Onofri: "Mi insegno' cosa vuol dire essere genoani"
23/08/2025
di Redazione