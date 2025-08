Genoa, finisce 1-1 il test match con la nazionale universitaria giapponese

Il Genoa di Vieira ha giocato al Signorini un match amichevole contro la nazionale universitaria del Giappone. La partita è terminata in parità per 1-1. Un buon allenamento per i rossoblu, con tanti esperimenti, in vista della più indicativa gara col Rennes. Vieira con i nipponici ha inizialmente schierato il 4-2-3-1 questa formazione: Siegrist; Sabelli, De Winter, Bohinen, Fini; Ellertsson, Thorsby; Carboni, Malinovskyi, Venturino; Colombo.

I primi 45’ hanno visto Malinovskyi e compagni sfiorare il gol con Colombo nei primi minuti, ma il tiro del centravanti ha colpito il palo. Al 24’ per un fallo di mano in area nipponica ha concesso il rigore ai rossoblu che Malinovskyi ha realizzato. Il Genoa ha cercato il raddoppio, ma in contropiede al 35’ Shinoda ha segnato la rete del pareggio.

Dopo l’intervallo Vieira ha effettuato un cambio con Ekhator che ha preso il posto di Carboni. Dopo un tiro di Thorsby parato dal portiere, il Grifone ha sostituito in difesa al 52’ De Winter per Ostigard. Al 60’ tiro a lato di Venturimo. A seguire tanti cambi nel Genoa. Spazio a Sommariva tra i pali, Ekuban e Grønbæk in avanti. Poi si vedono in campo per gli ultimi 25 minuti anche Norton Cuffy e Vasquez. Al 66’ buona conclusione di Ekuban però fermata dal portiere. Fuori anche Malinovskyi per Masini. Al 71’ Giappone minaccioso con Homma, ma è bravo Sommariva a salvare il risultato. Match comunque combattuto. Si fa vedere Ekuban al 75’ ma il portiere asiatico riesce a intervenire e bloccare il pallone. L’ultimo sussulto è ancora di Ekuban che su cross di Ekhator spara a lato da buona posizione. Il match non si schioda più e termina sul pareggio.

