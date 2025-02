Genoa, 'Ferraris' verso il tutto esaurito per l'Empoli. E capitan Badelj ci vuole essere

Quella contro l'Empoli sarà la prima partita - e al momento l'unica - che il Genoa giocherà di domenica nel mese di marzo: mentre la squadra prosegue i lavori sul campo del centro sportivo Signorini, nelle ricevitorie e online è corsa al biglietto per il prossimo match allo stadio 'Ferraris'.

Supporto - Anche stavolta si prevede il tutto esaurito sugli spalti di Marassi, per quello che è stato definito il 'match ball' della stagione del Grifone per certificare la salvezza. L'avversario è l'Empoli di Roberto D'Aversa in crisi di risultati e con un passivo di 14 reti subìte negli ultimi quattro incontri. Così come accaduto con Monza e Venezia, per i rossoblù sarà vietato guardare la classifica per evitare brutti scherzi.

Da Pegli - Buone notizie intanto per Patrick Vieira dall'infermeria: il capitano Milan Badelj, che proprio ieri ha festeggiato i 36 anni insieme ai compagni di squadra, è tornato ad allenarsi in gruppo e sembra più vicino alla via del recupero, in anticipo rispetto a quanto pronosticato. Gli ultimi allenamenti consentiranno a mister Vieira di valutare un eventuale impiego del croato dal primo minuto, visto il ruolo fondamentale che ricopre il centrocampista del Genoa. Ruslan Malinovskyi scalpita dalle retrovie ma è più probabile che l'ucraino abbia bisogno di racimolare piano piano minuti nelle gambe. Ipotesi per l'undici titolare anche Jean Onana che contro l'Inter ha fatto intravedere personalità e tecnica.

(foto Genoacfc)













