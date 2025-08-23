Genoa

Genoa, esordio con il Lecce e minuto di silenzio per Sidio Corradi: squadra con la fascia nera al braccio

Un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e squadra con la fascia nero al braccio. Questo l'omaggio in ricordo di Sidio Corradi prima della sfida di stasera tra Genoa e Lecce, dpo la scomparsa nella notte della storica bandiera rossoblù all'età di 80 anni.

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo All. Vieira

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Camarda, N'Dri. All.: Di Francesco.

Arbitro: sig. Massa di Imperia

