Genoa, esame di spagnolo per Vieira contro Oviedo e Villareal

Stasera il Genoa sarà in campo a Oviedo per il torneo “Cento anos de garra” per celebrare il club di casa. Oltre agli asturiani partecipa anche il Villareal per un triangolare (match di 45’) che potrà dare indicazioni a mister Vieira in previsione del campionato. Tra i 24 convocati ci sono anche Colombo e Valentin Carboni.

Insomma, esame di spagnolo per il tecnico che dovrebbe riproporre il 4-2-3-1. Prima giocheranno Oviedo-Genoa nel remake del match di Coppa Uefa del 91 con la sconfitta del Grifone per 1-0 in Spagna con migliaia di tifosi al seguito arrivati con una lunga carovana di mezzi. Nel ritorno al Ferraris il Genoa vinse per 2-1 con un gran gol di Skuhravy.

Quella cavalcata europea della squadra di Bagnoli portò al successo di Liverpool e la corsa si fermò con la sconfitta in casa con l’Ajax con l’inutile pareggio ad Amsterdam.

Il Genoa a seguire giocherà poi a Rennes prima di tornare a Genova.

