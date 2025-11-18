Genoa, Eranio: "Pisilli mi piace e con De Rossi può consacrarsi". Soviero: "No, punterei su elementi di esperienza"
di Redazione
"Pisilli mi piace e per lui potrebbe essere il momento giusto per lasciare Roma e la Roma e venire al Genoa dove c'è un allenatore che lo stima", ha detto Stefano Eranio, bandiera rossoblù. "Non sono d'accordo, ci sono già giocatori giovani, specie in attacco, punterei più sull'esperienza e poi per caratteristiche ci sono già elementi nel suo ruolo", gli ha fatto eco Salvatore Soviero, ex portiere.
Vi proponiamo un estratto del Derby del Lunedì, la puntata integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genoa, Ricciardella: "De Rossi ci ha molto sorpreso per le caratteristiche umane"
17/11/2025
di Luca Pandimiglio
Genoa, il professor Icardi scherza: "Doriani in corsia non ne vogliamo... De Rossi? Mi piace"
16/11/2025
di Gilberto Volpara
Genoa, Adamoli stuzzica Pruzzo: "Tu come Colombo sul rigore sbagliato...". Ecco la risposta
13/11/2025
di Redazione