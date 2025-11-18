Genoa, Eranio: "Pisilli mi piace e con De Rossi può consacrarsi". Soviero: "No, punterei su elementi di esperienza"

"Pisilli mi piace e per lui potrebbe essere il momento giusto per lasciare Roma e la Roma e venire al Genoa dove c'è un allenatore che lo stima", ha detto Stefano Eranio, bandiera rossoblù. "Non sono d'accordo, ci sono già giocatori giovani, specie in attacco, punterei più sull'esperienza e poi per caratteristiche ci sono già elementi nel suo ruolo", gli ha fatto eco Salvatore Soviero, ex portiere.

Vi proponiamo un estratto del Derby del Lunedì, la puntata integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.