Genoa, Eranio: "Bene il punto con la Viola". Cagni: "De Rossi deve blindare la difesa"

"Rispetto alla prestazione di Reggio Emilia con il Sassuolo ho vito un passo indietro nella costruzione del gioco, il Genoa, fatica a creare occasioni e a fare gol, ci riesce solo su palla inattiva e questo è un limite che va superato. Però il punto con la Fiorentina è buono". Lo ha detto Stefano Eranio, bandiera rossoblù, al Derby del Lunedì.

"Io ragiono da allenatore e quando subentri devi guardare i numeri: gol fatti e gol presi. Il Genoa ne ha incassato 16, se non sbaglio. Deve smettere di prenderne così tanti", ha commentato Gigi Cagni, ex tecnico rossoblù, anche lui intervenuto al Derby.

Vi proponiamo un estratto dei loro interventi, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby.





