Genoa-Empoli al "Ferraris", LIVE: 0-1, gol di Grassi

GENOVA - Il Genoa affronta al "Ferraris" l'Empoli, reduce dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia con la Juventus, per cercare di ottenere il passo definitivo per una salvezza peraltro già virtualmente raggiunta dai rossoblù mentre per i toscani di D'Aversa la strada è ancora lunga. Ottima cornice di pubblico con oltre 30.000 spettatori presenti e uno striscione (mella foto) dedicato a Cesare Crovetto, il ragazzo di 16 anni morto a Borgoratti in un incidente stradale con lo scooter.

Ecco le formazioni ufficiali di partenza:

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti. All.: Vieira

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Henderson; Colombo. All.: D’Aversa

LA PARTITA - Non sono molte le emozioni iniziali, a parte una conclusione alta di Gyasi da buona posizione. Tra i rossoblù i più intraprendenti sono Zanoli e Messias ma le loro iniziativa sono senza sbocchi. Al 36', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la partita si accende e Grassi riesce a perforare Leali con una conclusione rasoterra portando in vantaggio l'Empoli.

Il Genoa prova a scuotersi, ma sono gli ospiti a chiudere la prima frazione in avanti con un calcio d'angolo. Il risultato non cambia e si va al riposo con la formazione di D'Aversa in vantaggio di una rete.

L'Empoli si ripresenta sul terreno di gioco senza Colombo, sostituito da Kouamé. Il Genoa riparte senza cambi. La manovra dei rossoblù non decolla e il Genoa soffre. Vieira mette dentro Ekhator e Cornet al posto di Zanoli e Miretti per alimentare l'azione offensiva. La sfortuna si accanisce su Bani, che si infortuna. Cambio forzato per il Genoa, entra Sabelli.

L'Empoli va vicino al raddoppio con Esposito, ma Vasquez ci mette la gamba in extremis e salva Leali. Nel Genoa entrano anche Ekuban e Onana per Messias e Masini. Al 76' la prima, vera palla gol per il Genoa ma Cornet spreca tutto da ottima posizione.

