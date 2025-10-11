Genoa, Ellertsson e Malinovskyi in gol con le Nazionali: l'ucraino vince la sfida a tinte rossoblù (con doppietta)
di F.S.
Giocatori rossoblù protagonisti della sfida tra Ucraina e Islanda valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: Mikael Ellertsson e Ruslan Malinovskyi vanno a segno nella sfida che li ha visti scendere in campo uno contro l'altro.
Doppietta per l'ucraino del Genoa che trova il gol al 15' e al 50', nel mezzo la rete dell'islandese al 35' del primo tempo: la sfida si è chiusa sul 5-3 per l'Ucraina che va a segno con Gutsuliak, Volodymyrovich e Ocheretko. Per gli isalndese, doppietta di un ex Genoa, Albert Gudmundsson
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa in crisi di risultati, le opinioni dei Talent del Derby del Lunedì
08/10/2025
di Maurizio Michieli
Genoa k.o. a Napoli, Vieira: “Abbiamo giocato bene, contro una squadra che ha speso 100 milioni”
06/10/2025
di Giovanni Porcella