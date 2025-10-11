Genoa, Ellertsson e Malinovskyi in gol con le Nazionali: l'ucraino vince la sfida a tinte rossoblù (con doppietta)

Giocatori rossoblù protagonisti della sfida tra Ucraina e Islanda valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: Mikael Ellertsson e Ruslan Malinovskyi vanno a segno nella sfida che li ha visti scendere in campo uno contro l'altro.

Doppietta per l'ucraino del Genoa che trova il gol al 15' e al 50', nel mezzo la rete dell'islandese al 35' del primo tempo: la sfida si è chiusa sul 5-3 per l'Ucraina che va a segno con Gutsuliak, Volodymyrovich e Ocheretko. Per gli isalndese, doppietta di un ex Genoa, Albert Gudmundsson

