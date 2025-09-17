Genoa, Ekuban si candida per Bologna. A “We are Genoa” Pruzzo su Colombo: “È in difficoltà”

Ieri sera a “We are Genoa” su Telenord il dibattito si è acceso attorno all’attacco che è andato finalmente in rete grazie a Ekuban autore del pareggio rossoblu a Como.

Pruzzo ha dato la sua lettura sul momento no di Colombo: “Purtroppo il ragazzo è in difficoltà. L’importante che Vieira sappia toccare le corde giuste. Anche io in carriera ho avuto dei passaggi a uomo. Ma ricordo che ho avuto la fortuna di avere come mister Niels Liedholm che seppe darmi fiducia e disse: “Roberto vai che siamo con te” e andai in rete”.

Pruzzo su Colombo aggiunge: “Il Genoa deve migliorare la tattica offensiva per aiutare gli attaccanti. Colombo ha avuto solo un’occasione. Comunque c’è Ekuban che sta bene e magari a Bologna se non ha problemi potrà iniziare dal primo minuto”. Pruzzo resta fiducioso per il futuro: “A Como ha giocato bene imbrigliando la squadra di Fabregas, penso che i rossoblu possano anche migliorare”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.