Genoa, Ekhator sarà titolare a Torino e il club rossoblù lo blinda fino al 2030

Il Genoa ha iniziato male il campionato con la classifica che è impietosa con soli tre punti in tasca in zona retrocessione . Il tecnico Vieira deve dare una scossa alla squadra che fino ad ora è stata trascinata da Ekhator. L’attaccante ha fatto un gran gol al Napoli e domenica scorsa si è conquistato il rigore col Parma poi fallito da Cornet. Quasi certa la sua presenza a Torino contro i granata. Una sfida delicata per i rossoblu. E a proposito di Ekhator il club sta lavorando per blindare il gioiello classe 2006 con un rinnovo già pronto fino al 2030.

