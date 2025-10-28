Genoa, Ekhator prolunga fino al 2029
di Giovanni Porcella
Nato a Genova nel 2006, è un prodotto del settore giovanile del club e ha conquistato il titolo di campione d’Italia con l’Under 18 nel 2024
Il Genoa ha ufficializzato l’estensione del contratto con l’attaccante Jeff Ekhator fino al 30 giugno 2029. Nato a Genova nel 2006, Ekhator è un prodotto del settore giovanile del club e ha conquistato il titolo di campione d’Italia con l’Under 18 nel 2024.
Il giovane attaccante è stato convocato nella Nazionale Under 21 e ha segnato durante le partite di qualificazione all’Europeo di categoria, confermandosi uno dei talenti emergenti più promettenti del panorama italiano.
