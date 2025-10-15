Genoa, Ekhator brilla in azzurro e si candida per il Parma

Un gol in under 21 azzurra dopo la prodezza col Napoli. Per Ekhator è un momento magico e con la rete contro l’Armenia il golden boy del Genoa si candida per giocare titolare domenica al Ferraris contro il Parma in un match importante per la squadra di Vieira che non ha ancora vinto una partita nemmeno in casa. Il tecnico francese però dalle nazionali ha avuto in questa settimana risposte positive da molti giocatori. In rete anche Fini con l’Under mentre Malinovskyi e Ellertson hanno lasciato il segno rispettivamente con l’Ucraina e l’Islanda. Intanto Ostigard e Cornet cercano di recuperare in vista del Parma.

