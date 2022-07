Genoa, ecco quanto risparmia la società dopo il divorzio con Caicedo

di Matteo Angeli

Il feeling tra Caicedo e il Genoa non è mai scoppiato. Un peccato perché i suoi gol avrebbero fatto sicuramente comodo alla squadra

Un lodo arbitrale ha definitivamente messo la parola fine all'avvenuta di Felipe Caicedo al Genoa. L'attaccante ecuadoriano, una delle delusioni più grosse degli ultimi anni, in aprile siera rivolto al Collegio arbitrale della Federcalcio per ottenere il riconoscimento di altri due anni di contratto, fino quindi al 2024, e un risarcimento danni.

Ma alla fine l'ha spuntata il club rossoblù assistito dall’avvocato Mattia Grassani. Una vittoria che permetterà alla società di risparmiare la bellezza di 10 milioni di euro. Questa infatti la cifra dell'ingaggio lordo del giocatore per le prossime due campionati.

Il feeling tra Caicedo e il Genoa non è mai scoppiato. Sin dai primi giorni è sembrato non essere così entusiasta del trasferimento in rossoblù e così dopo un infortunio di fatto non hai dato il suo contributo.

Sicuramente se le cose fossero andate diversamente i suoi gol avrebbero fatto comodo alla squadra che, chissà, magari non si sarebbe trovata per tutta la stagione in cattive acquee.

Male al Genoa ma male anche all'Inter dove era passato in prestito a gennaio. Neppure in nerazzurro si è coperto di gloria tanto che lo hanno lasciato andare senza alcun problema. Ora dovrà trovarsi una squadra da dove ripartire.