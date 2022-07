Ex Genoa, Criscito debutta da titolare con il Toronto

di Redazione

"Bellissima accoglienza. Peccato aver preso gol all’ultimo minuto, ma guardiamo avanti" il suo commento. Ha giocato 80 minuti poi è stato sostituito

E' iniziata ufficialmente la nuova avventura dell'ex capitano del Genoa Mimmo Criscito nel campionato MLS. Criscito ha esordito da titolare con i Toronto FC nella sfida contro i San José Earthquakes pareggiata per 2-2. Schierato a sinistra in un 4-4-2 ha giocato 80 minuti, poi si è dovuto fermare per i crampi.

"Bellissima accoglienza. Peccato aver preso gol all’ultimo minuto, ma guardiamo avanti. Mercoledì ci aspetta un’altra partita importante" ha commentato al termine della sfida sui social.

Poi in conferenza stampa una battuta sulle differenze con il campionato italiano. "In Italia c'è maggiore tattica, qui ci sono tanti giocatori di corsa ma è un buon livello. Con l'allenatore eravamo d'accordo per giocare un tempo, massimo un'ora. Sono arrivato a 80 minuti, poi sono dovuto uscire per i crampi".