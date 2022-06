Genoa, Mimmo Criscito ha firmato con il Toronto: l'annuncio ufficiale del club canadese

di Marco Innocenti

Il comunicato apparso sui social media della società canadese: "Aggiungerà un prezioso contributo d'esperienza e sarà un ottimo modello per i nostri giovani"

Adesso è davvero ufficiale: Mimmo Criscito è un giocatore del Toronto FC. Dopo essere sbarcato dall'aereo ed aver incontrato i vertici della società canadese, infatti, l'ex capitano rossoblu ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi due anni al club. L'annuncio è apparso sui social media della società, in attesa dell'arrivo del trasfer internazionale: "Mimmo è un giocatore che aggiungerà un prezioso contributo d'esperienza alla nostra squadra - ha detto il presidente Bill Manning - Nella sua carriera, ha giocato diverse partite importanti per il suo club e la sua nazionale, è stato capitano del Genoa e siamo entusiasti che si unirà a noi".

"Mimmo è un difensore versatile, un ottimo palleggiatore e un giocatore intelligente - ha affermato Bob Bradley, allenatore e direttore sportivo del Toronto - Può giocare come terzino sinistro o anche come centrale e sarà un ottimo modello per i nostri giovani".