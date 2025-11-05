Genoa, ecco Daniele De Rossi in città: salvezza missione possibile (VIDEO)

Daniele De Rossi, nuovo allenatore del Genoa al posto di Patrick Vieira e dopo il breve ed eccellente interregno di Roberto Murgita e Mimmo Criscito, è arrivato alle 20,15 al Melia di via Corsica, per trascorrere la prima notte genovese prima di immergersi nella realtà rossoblù per dirigenere il primo allenamento a Pegli in programma giovedì.

Missione salvezza possibile per il tecnico, ex Roma e Spal, collaboratore di Roberto Mancini in azzurro e bandiera giallorossa da calciatore.

De Rossi ha firmato un contratto a 1 milione di euro netti fino al termine della stagione. Ma con la salvezza ottenuta, De Rossi avrà automaticamente la conferma per il prossimo campionato.

In pratica il contratto proposto prevede otto mesi di durata, fino al termine della stagione, con un rinnovo automatico di due anni in caso di salvezza. Secondo le indiscrezioni, la trattativa si è concentrata più sugli aspetti tecnici e sul progetto sportivo che sulle cifre economiche.

De Rossi ha chiesto garanzie di fiducia e stabilità, due condizioni che, secondo il suo entourage, erano mancate nelle precedenti esperienze a Ferrara e a Roma.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.