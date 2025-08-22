Genoa e Sampdoria, scatta il campionato e torna Stadio Goal su Telenord

Tornano i campionati di calcio di serie A e serie B e su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria, streaming su telenord.it e canale youtube Telenord Liguria) scatta Stadio Goal, l'appuntamento cult per i tifosi rossoblucerchiati con la diretta delle partite. Il pre gara, la cronaca, il commento finale, tutto rigorosamente in tempo reale, sempre puntuale, sempre presente.

Il primo atto sabato 23 agosto alle 18 con Stadio Goal Genoa per la sfida della squadra di Vieira con il Lecce: alla guida Giovanni Porcella con Vittoria Fracassi, il commento tecnico di Claudio Onofri e poi Beppe Nuti, Paolo Zerbini, Andrea Torti, la cronaca di Giampaolo Pastorino, i collegamenti dallo stadio con Gessi Adamoli.

Lunedì 25 si replica alle ore 20 con Stadio Goal Sampdoria per raccontare l'esordio a Marassi dei blucerchiati contro il Modena dell'ex Sottil: Emanuela Guerra e Carlotta Desirello con Beppe Dossena, Alessandro Grandoni, Maurizio Michieli, la telecronaca di Niccolò Corradi, i collegamenti dal "Ferraris" con Simone Galdi.

Ma sarà un anno di sorprese, perché nell'arco della stagione la programmazione si arricchirà oltre che di nuovi studi e nuove scenografie (svelate dopo la sosta di campionato) anche di nuovi opinionisti di alto livello, com'è nella tradizione di Telenord, la tv del calcio in Liguria, che da anni schiera personaggi (oltre a quelli già citati) come Stefano Eranio, Francesco Flachi, Salvatore Soviero, Enrico Nicolini, Roberto Pruzzo, Enrico Dordoni, Carlo Pernat, Franco Ordine. E altri, come detto, sono in arrivo.

Naturalmente un occhio di riguardo e di attenzione verrà riservato anche alle altre formazioni liguri impegnate nel campionato di serie B, lo Spezia e l'Entella.

Martedì 26 ripartirà poi We Are Genoa e via via tutte le altre trasmissioni, da Forever Samp (domenica 31, dopo Stadio Goal) al Derby del Lunedì (il 1 settembre). Confermatissimi gli appuntamenti quotidiani, che non si sono mai interrotti, con Tgn calcio all'ora di pranzo (ore 12,30) e alle 19,05. Telenord accende la passione degli sportivi liguri ed extra liguri, che anche quest'anno attraverso il boom degli abbonamenti conferma come il calcio sia di gran lunga lo spettacolo più seguito in assoluto nella nostra regione e non solo.

Buona visione a tutti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.