Genoa e Sampdoria in campo, lunga diretta su Telenord dalle ore 18

Genoa-Juventus alle 18,30 e Sudtirol-Sampdoria alle 19, valevoli rispettivamente per la seconda giornata del campionato di serie A e di serie B. Telenord scende in campo con le sue squadre per seguire i rossoblucerchiati in diretta con un'edizione speciale di Stadio Goal in programma dalle ore 18 (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it): al timone Giovanni Porcella ed Emanuela Guerra con i commentatori Claudio Onofri (bandiera del Genoa) ed Enrico Nicolini (bandiera della Sampdoria) e i telecronisti Giampaolo Pastorino e Simone Galdi. Collegamenti da Marassi con Filippo Serio.

A seguire, intorno alle 21, edizione speciale di Forever Samp con Simone Galdi, Camilla Crosa (al debutto) e gli opinionisti Enrico Nicolini, Maurizio Michieli, Luca Podestà, Anselmo Gramigni.

Domani sera alle 20,30 torna Il Derby del Lunedì anche con Salvatore Soviero, Beppe Dossena, Stefano Eranio, Francesco Flachi, Franco Ordine. Martedì sarà la volta di We Are Genoa, sempre alle 20,30. Telenord, la tv del calcio.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.