Genoa e Sampdoria, Franco mette... Ordine su Zangrillo e Gregucci-Foti
di Redazione
"Non conosco le dinamiche interne al Genoa e non ci entro, ma so per esperienza che quando si calpesta la storia, come è avvenuto con la revoca di Zangrillo dal Cda, il prezzo lo si paga sempre, magari col tempo. Per quanto riguarda la Sampdoria, una domanda semplice, semplice: chi comanda nello spogliatoio tra Gregucci e Foti? Quando ci sono due galli nel pollaio, non si vede spuntare l'alba... attenzione".
Lo ha detto Franco Ordine, noto giornalista nazionale, opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì. Ecco la sua rubrica. La trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
