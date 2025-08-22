Genoa, disavventura per la moglie di Messias: derubata di portafoglio, Ipad e borsa Louis Vuitton
di Redazione
L'episodio è accaduto alla Balduina a Roma, i due ladri sono stati arrestati dai Carabinieri
ROMA - Disavventura romana per per Thamyrys Reinoso De Lima, moglie di Junior Messias, 34 anni, attaccante del Genoa. La donna è rimasta vittima di un furto in auto, una Mercedes, nel quartiere della Balduina, a Roma, all’altezza di via Luigi Rizzo.
Due ladri hanno forzato la portiera dell'auto e dal cruscotto infranto le hanno rubato il portafoglio, l’iPaid e una borsa Louis Vuitton, più qualche contante. I carabinieri, allertati dalla stessa signora Messias, hanno però arrestato quasi subito i due ladri, Saric Brendon, 22 anni e Kusic Denis, 23 anni, entrambi cittadini romeni.
Il fermo è avvenuto mercoledì pomeriggio. Dopo il processo per direttissima, il giudice ha disposto per entrambi il ritorno in libertà, stabilendo la misura dell’obbligo di firma una volta al giorno.
