Genoa, Debenedetti rinnova e va in prestito alla Virtus Entella. Ufficiale Lafont dal Marsiglia
di F.S.
Il Genoa CFC comunica di aver provveduto a estendere il contratto dell’attaccante Alessandro Debenedetti fino al 30 giugno 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva. Contestualmente il Club comunica di aver ceduto alla Virtus Entella, con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive.
Nella stessa giornata, il Genoa ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Gael Lafont, centrocampista classe 2006 prelevato dall'Olympique Marsiglia. Il calciatore sarà aggregato alla squadra Primavera di mister Jacopo Sbravati
La nota: Gaël Lafont è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato il 7 giugno 2006 ad Aix-en-Provence arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Nel giro delle nazionali giovanili transalpine, ha esordito, con la maglia del club francese, in Europa League.Benarrivato a Genova, Gaël !
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, il caldo non ferma i tifosi: in 1500 per l'allenamento a Pegli. C'è De Winter ma è in partenza
11/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, Vieira dopo il pari di Rennes: “Contento per lo spirito di squadra, ma dobbiamo migliorare”
10/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, da Carboni a Vitinha ecco i 25 convocati per la trasferta di Rennes, non c'è l'acciaccato Messias
08/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, sale la febbre per il match con il Rennes, mentre Vieira porta la squadra in sala video
07/08/2025
di red. sport