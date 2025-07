Genoa, De Winter rientra e Vieira accoglie Colombo

Per il Genoa sabato amichevole di fine ritiro a Moena contro il Mantova che milita in serie B. Un buon test per i rossoblu che continuano a lavorare anche sul mercato. Mister Vieira è pronto ad accogliere Colombo che garantisce all’attacco del Grifone fisicità e potenza. Per la difesa intanto buone notizie per De Winter che rientra in gruppo. Aspettando rinforzi intanto fanno passi avanti Otoa e Marcandalli e anche Fini è una buona sorpresa. In arrivo il presidente Sucu che sarà presente stasera al vernissage della squadra. Valentin Carboni non giocherà col Mantova.

