Genoa, De Rossi sorride: "Vittoria sfiorata, ma sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato"
di Giovanni Porcella
Col Verona mancherà Norton Cuffy per squalifica essendo stato espulso nel finale della sfida con i sardi
Sorride Daniele De Rossi dopo il rocambolesco 3-3 col Cagliari.
Vittoria sfiorata per i rossoblù, ma il punto è positivo, spiega il mister: "Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Ci abbiamo messo mettendo tanta intensità, come avevo chiesto ai ragazzi. Altalena di emozioni e la paura della sconfitta: “Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto e il pareggio credo sia giusto e positivo”.
Col Verona mancherà Norton Cuffy per squalifica essendo stato espulso contro i sardi.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Festival del gol a Cagliari: il Genoa si illude, soffre, lotta e porta a casa un 3-3 importante
22/11/2025
di Luca Pandimiglio
Genoa, De Rossi: “Scontro diretto a Cagliari, voglio una squadra aggressiva. Tifosi affettuosi con me"
20/11/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, i tifosi a Pegli promuovono De Rossi: "Verve e cuore, quello che serve"
19/11/2025
di Luca Pandimiglio