Genoa

Genoa, De Rossi sorride: "Vittoria sfiorata, ma sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato"

di Giovanni Porcella

25 sec

Col Verona mancherà Norton Cuffy per squalifica essendo stato espulso nel finale della sfida con i sardi

Genoa, De Rossi sorride: "Vittoria sfiorata, ma sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato"
Piave Motori - T-ROC

Sorride Daniele De Rossi dopo il rocambolesco 3-3 col Cagliari.

Vittoria sfiorata per i rossoblù, ma il punto è positivo, spiega il mister: "Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Ci abbiamo messo mettendo tanta intensità, come avevo chiesto ai ragazzi. Altalena di emozioni e la paura della sconfitta: “Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto e il pareggio credo sia giusto e positivo”.

Col Verona mancherà Norton Cuffy per squalifica essendo stato espulso contro i sardi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: