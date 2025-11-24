Genoa, De Rossi sabato sfida il Verona e il tabù "Ferraris"

La cura di Daniele De Rossi continua, soprattutto nel reparto d’attacco. Con il nuovo tecnico il Genoa in due partite ha segnato 4 reti mandando a segno Colombo e Vitinha che non avevano battuto un chiodo. Due gol a Marassi con la viola e due in trasferta a Cagliari. Ora però c’è un’altra sfida per il tecnico rossoblu: sfatare il tabù Ferraris.

Già, davanti alla Nord Vasquez e compagni in campionato non hanno mai vinto, collezionando in 6 gare solo 3 punti, incassando ben 8 gol. Numeri in profondo rosso e inediti per il Genoa davanti al suo pubblico. De Rossi mette quindi nel mirino il Verona reduce da una sconfitta rimediata col Parma in un incontro che è vietato sbagliare. Conquistare il Ferraris con un successo potrebbe essere la svolta per De Rossi e la sua squadra.

La ritrovata via del gol è un buon segnale. C’è però da correggere i troppi errori che il Genoa sta commettendo in difesa. Da Leali a Marcandalli nessuno nel castello difensivo si salva tanto che i gol subiti su palloni inattivi ormai non si contano più. Chiudere la porta ora è fondamentale per migliorare la classifica visto che il mercato è ancora lontano.

