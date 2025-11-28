Genoa, De Rossi: "Più attenzione sulle palle alte in difesa e maggiore presenza fisica in attacco"

"Abbiamo analizzato i gol presi a Cagliari e serve maggiore attenzione sulle palle alte, a cominciare dalla partita con il Verona. Inoltre, mi aspetto una maggiore presenza in area avversaria quando attacchiamo, non solo numerica, ma anche proprio fisica, dobbiamo mettere in difficoltà gli avversari".

Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, in vista della sfida di sabato alle 15 contro il Verona a Marassi (diretta su Telenord con Stadio Goal a partire dalle ore 14,30 con Giovanni Porcella e il commento tecnico di Claudio Onofri e Stefano Eranio e gli altri opinionisti).





