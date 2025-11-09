Genoa, De Rossi: "Pareggiato con un gol alla Gialappa's, ma ho visto lo spirito che mi piace"

"Abbiamo pareggiato con un gol di quelli che faceva vedere la Gialappa's... ma oggi va bene così, sarei stato stupido se avessi chiesto giocate e triangolazioni. Sono molto contento dello spirito che ho visto nella squadra, questi ragazzi sono incredibili, il gol di Piccoli avrebbe ammazzato un toro, invece abbiamo reagito. Non siamo stati belli, c'è da lavorare e lo sappiamo. Ma siamo stati spavaldi, anche nel finale. E questo è il mio modo modo di vedere il calcio, specie quando c'è un pubblico così che ti spinge".

Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, dopo la partita con la Fiorentina.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.