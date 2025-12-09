Genoa, De Rossi ha conquistato squadra e tifosi ma dal mercato arrivi più qualità

Se Vieira, come lo aveva soprannominato Pruzzo, era un “totem” impassibile nella buona e nella cattiva sorte, immobile qualunque cosa stesse accadendo in campo, De Rossi è invece coinvolto e coinvolgente. È subito riuscito a creare grande empatia con la gente e anche con i giocatori. La dimostrazione dopo la vittoria (meritatissima) di Udine quando ha festeggiato uscendo dal campo in groppa ad un giocatore.

Sarebbe però ingeneroso nei confronti di Thorsby, Vazquez, Norton Cuffy, Masini, Leali (finalmente ha preso coraggio e si è deciso ad uscire, facendolo anche egregiamente) e tutti gli altri che in campo hanno lottato come leoni, sostenere che la vittoria con l’Udinese sia tutto merito di De Rossi. Ma è innegabile che il Van Gaal di Ostia (altro soprannome coniato da Pruzzo) abbia cambiato il volto della squadra. E non solo dal punto di vista caratteriale, ma anche da quello tecnico e tattico. Ne sono una prova le uscite dall’area di rigore tutte con palleggi ben orchestrati anche se poi mancava chi sapesse verticalizzare e spesso dunque si finiva per tornare indietro. De Rossi ora è alla ricerca della qualità ed è in questo senso che, a sorpresa, si è inventato la mossa che ha deciso la partita. Messias era reduce dal solito problema muscolare e a Bergamo, in Coppa Italia, era rimasto 90 in panchina. Tre sole le apparizioni in campionato: mezzora contro il Lecce, 31 minuti a Como e 33 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma a Udine, dove di fronte c’erano due squadre con pochissima fantasia, è stato proprio Messias a sparigliare le carte. La sua ruleta, degna di un grande torero, ha spiazzato la muscolare difesa friulana. E pazienza se poi ha ciccato clamorosamente la conclusione a colpo sicuro dopo che Ekuban gli aveva chiuso il triangolo, quel liscio clamoroso si è infatti trasformato in un fantastico velo (involontario) che ha smarcato Norton Cuffy davanti alla porta di Okoye. Ed è anche nella ricerca di quella qualità che permetta di far crescere il tasso tecnico della squadra che la società si dovrà muovere sul mercato di gennaio. Tutto questo mentre sembrano ben avviate le trattative con le due squadre della capitale per portare in rossoblù (con la formula del prestito) il centrocampista Pisilli (Roma) ed il portiere Mandas.

La personalità e l’autorevolezza di De Rossi è ribadita da alcune recenti interviste di suoi ex compagni di squadra che mettono in risalto il carisma dell’attuale tecnico genoano. Quella di Florenzi, che si riferisce al famoso episodio di quando era uscito dal campo per andare a festeggiare un gol con nonna Aurora in tribuna, è una chicca: “La cosa che mi rimane ancora impressa è lo sguardo di De Rossi quando sono rientrato in campo e l’arbitro mi ha ammonito. Si avvicinò e mi disse: ‘hai fatto una cosa incredibile. Ma ora se fai una cavolata e prendi un altro giallo, ti ammazzo davanti a tutti’. Mi si gelò il sangue, quando parlava De Rossi parlava uno sceriffo’”. C’è anche un aneddoto proprio di oggi sulla Gazzetta del portiere brasiliano Doni: “Roma è una piazza stupenda che però ha spigolature e difetti. Per esempio la radio. Su di me di me dicevano tante cazzate e così De Rossi in un’intervista chiese pubblicamente di smetterla di inventarsi cose false…”.

Il rapporto speciale che De Rossi sapeva instaurare con i compagni lo si è capito da come si è rapportato in campo con Zaniolo. E chissà che in un prossimo futuro non lo convinca a tornare ad indossare quella che da baby calciatore era stata la sua prima maglia.

Oggi il presidente Sucu andrà in visita alla redazione di uno dei quotidiani genovesi, sarà l’occasione per spiegare nei dettagli la politica societaria. Poi, ad un anno dal suo arrivo a Genova, dovrebbe anche incontrare i rappresentanti dei 145 club rossoblù che vogliono apprendere dalla sua viva voce, senza intermediari, strategie ed investimenti per fare crescere il Genoa.

