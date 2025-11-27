Genoa, De Rossi: "Col Verona non sarà una passeggiata. Io leader come dice Pruzzo? I valori emergeranno"

Il Genoa di De Rossi ha un obiettivo chiaro col Verona, vincere la prima in casa. Il mister annuisce: “Intanto non sarà una passeggiata perché il Verona ha dei valori e quindi noi non possiamo solo pensare alla spinta dei tifosi. Se non abbiamo vinto ancora al Ferraris dobbiamo farci delle domande. Forse dobbiamo metterci qualcosa in più”.

In campo non ci sarà Norton per squalifica ma sono pronti Ellertsson o Sabelli. In questo senso Ddr è soddisfatto dal lavoro di questi giorni: “Sono contento della risposta dei ragazzi, penso che arriveremo al match in buone condizioni. A Cagliari - spiega De Rossi - ho visto bene Vitinha e Colombo, ma in generale vedo miglioramenti in intensità. Le palle inattive? Lavoriamo su questo aspetto e abbiamo analizzato certe situazioni”.

La mia prima in panchina al Ferraris: “Sono abituato alle emozioni forti”.

