Genoa

Genoa, Daniele De Rossi in pole per la panchina

di Giovanni Porcella

17 sec

Il campione del mondo 2006 pare in vantaggio su Paolo Vanoli che guarda anche alla Fiorentina

Il Genoa, affidata al duo Criscito-Murgita la partita in casa del Sassuolo, prosegue i contatti con gli allenatori liberi per la successione a Patricl Vieira.

Tra questi c’è Daniele De Rossi che pare in vantaggio su Paolo Vanoli che guarda anche alla Fiorentina.

Ore decisive, dunque, anche nella viola che arriverà al Ferraris nel prossimo turno.

