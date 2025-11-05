Genoa, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore al posto di Vieira

E' Daniele De Rossi il nuovo allenatore scelto dal Genoa per raccogliere l'eredità di Patrick Vieira, con il quale è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto dopo la sconfitta interna con la Cremonese. A Roberto Murgita e Mimmo Criscito non è bastato, tecnici ad intermin, non è bastato il successo di Reggio Emilia con il Sassuolo per guadagnarsi la conferma in panchina.

De Rossi, che in serata sarà a Genova e alloggerà in un hotel del centro, sarà presentato domani, giovedì, insieme con il suo staff.

Dopo una lunga carriera da calciatore nella Roma e in nazionale, De Rossi è stato collaboratore di Roberto Mancini in azzurro, allenatore della Spal e della Roma stessa. Toccherà a lui traghettare il Genoa verso la salvezza. Il primo impegno sarà domenica alle 15 al "Ferraris" contro la Fiorentina, anch'essa protagonista di una falsa partenza in campionato e alle prese con una crisi tecnica.

