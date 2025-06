Genoa, dalla Slovenia un rinforzo per la Primavera: arriva il difensore Celik

Arriva dalla Slovenia il nuovo rinforzo per la Primavera del Genoa: dal Ns Mura ecco Alir Kumer Celik, difensore classe 2007 cresciuto nelle giovanili del Maribor, che andrà a rafforzare la formazione di mister Jacopo Sbravati per la prossima stagione. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo.

Intanto il Genoa lavora per rinforzare la rosa di mister Vieira, e allo stesso tempo valuta le offerte per i giocatori in uscita: dopo il trasferimento definitivo di Gudmundsson alla Fiorentina, si punta al ritorno di Maxell Cornet che ha disputato in maglia rossoblù la seconda metà di stagione, in prestito dal West Ham. Con la stessa formula, il francese potrebbe giocare di nuovo per il Grifone.

Per l'attacco restano caldi i nomi di Alan Virginius del Lille e Jesper Karlsson del Bologna, su cui c'è anche il psv che sta per cedere Noa Lang al Napoli.

Tifosi - Mentre procede spedita la campagna abbonamenti - oltrepassati le 5mila rinnovate - c'è un dato che testimonia ancora una volta l'attaccamento dei sostenitori rossoblù verso la squadra. Secondo la ricerca di stadiapostcards.com, i tifosi del Genoa si piazzano al sesto posto in Italia per presenze in trasferta alle gare del Grifone, con una media di 1.543 supporter a partita. Un dato inferiore solo a quelli di Juventus (2.450), Inter (2.183), Roma (2.000), Napoli (1.927) e Milan (1.738)

