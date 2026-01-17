Genoa: Dagasso in chiusura. Entro martedì la firma

Si può considerare virtualmente conclusa la trattativa che dovrebbe condurre il giovane centrocampista Matteo Dagasso dal Pescara al Genoa. Il centrocampista, leva 2004, è uno dei prospetti più interessanti della serie B, e diverse società si erano interessate alle sue prestazioni, ma il Genoa, forte dell'accordo con il ragazzo, e ormai prossimo a chiudere con la società abruzzese, potrebbe accoglierlo a Pegli già nei primi giorni della prossima settimana. Dagasso in questa stagione ha disputato diciassette partite, arricchite da un gol e quattro assist. Stagione importante, coincisa anche con le prime convocazioni in under 21. Sono sei, finora le partite disputate con gli azzurrini, già due le reti all'attivo.

Quello del ragazzo originario di Penne sarebbe anche un investimento per il futuro, quando, maturata la necessaria esperienza, potrebbe via via prendere definitivamente in mano le chiavi del centrocampo rossoblù. Per l'immediato si seguono soprattutto altre piste, che portano in direzione estera. Dagasso sarà in campo per la probabile ultima gara a Pescara, in occasione della sfida casalinga contro il Modena.

