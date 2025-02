Genoa, da Messias a Cornet: i dubbi di Vieira per il modulo anti-Venezia

L'emergenza del Genoa a centrocampo mette mister Vieira di fronte a un doppio scenario in vista del prossimo match contro il Venezia, in scena lunedì sera al Ferraris: la doppia assenza di Badelj e Thorsby a centrocampo mette in crisi il modulo 4-3-3 finora prediletto dal tecnico francese, che potrebbe così mescolare le carte.

Compagno per Pina - Un'opzione è il 4-4-2, utilizzato anche da Alberto Gilardino in passato, con un compagno di reparto che possa affiancare Andrea Pinamonti, rimasto troppo isolato nelle ultime gare: per quel ruolo ci sarebbero Ekuban, Vitinha oppure Ekhator, con Martin e Zanoli che andrebbero ad occupare le due corsie laterale 'a tutto campo'.

Junior - Il rientro di Messias, subentrato e decisivo contro il Torino, lascia spazio anche all'ipotesi 4-2-3-1, schieramento visto proprio all'Olimpico granata: in questo caso, con Masini e Frendrup in mediana, Pinamonti verrebbe supportato da due centrocampisti offensivi e un trequartista, ovvero proprio il brasiliano ex Milan. Miretti e Zanoli completerebbero il reparto, ma c'è anche Max Cornet, pronto a ritagliarsi uno spazio dopo aver recuperato dall'infortunio subìto a Firenze

Et Voilà - Insomma le carte in mano a Vieira non mancano, inoltre il tecnico ha fatto più volte capire che l'obiettivo primario è quello di mantenere un certo equilibrio in campo. Contro il Venezia tuttavia il diktat sarà quello di osare di più

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.