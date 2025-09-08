Genoa, da martedì il ritorno dei Nazionali. Vasquez verso il rinnovo fino al 2028

Riprenderanno domani gli allenamenti del Genoa in vista della prima trasferta della stagione, sul campo del Como.

Martedì 9 settembre sono previsti i primi ritorni alla base dei giocatori rossoblù impegnati con le proprie Nazionali: uno di questi è Valentin Carboni, già sulla via del ritorno dall'Argentina, da mercoledì 10 sono attesi tutti gli altri.

L'ultimo a rientrare nei ranghi sarà Johan Vasquez, quest'anno con la fascia di capitano al braccio. Per il difensore messicano è pronto il rinnovo di contratto fin oal 2028, segnale forte da parte del club rossoblù che lo aveva prelevato dal Pumas nel 2021. Dopo due stagioni in chiaroscuro e un prestito alla Cremonese, ora Vasquez è punto di riferimento della difesa e del gruppo squadra, leader roccioso abile anche in zona gol.

Come leader è anche Ruslan Malinovskyi, amatissimo dal popolo genoano che adesso vuole vederlo più spesso in campo: lo scorso anno un tremendo infortunio lo aveva bloccato per quasi tutta la stagione, oggi c'è chi vede in lui la soluzione ai problemi del Genoa in fase di impostazione. La settimana dei rientri, per mister Vieira, sarà decisiva per scegliereuna formazione da schierare allo stadio Sinigaglia di Como

