Genoa, da Carboni a Vitinha ecco i 25 convocati per la trasferta di Rennes, non c'è l'acciaccato Messias
di Giovanni Porcella
Tutto pronto per l'amichevole in Bretagna
Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha diramato la lista dei convocati per il match in trasferta di sabato alle 18 col Rennes, che milita nella Ligue 1 francese. In totale sono 25 i giocatori chiamati dal mister del Grifone. Di seguito la lista completa:
Carboni, Colombo, De Winter, Ekhator, Ekuban, Ellertson, Gronbaek, Fini, Frendrup, Leali, Malinovskyi, Marcandalli. Martin, Masini, Norton Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Siegrest, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.
Assente Messias, per un trauma contusivo alla gamba destra rimediato nella rifinitura di stamattina che ha indotto lo staff medico a decidere uno stop precauzionale.
