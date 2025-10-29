Genoa-Cremonese 0-2 (live): rossoblu che non riescono a rendersi pericolosi

Forse l'ultima spiaggia per Patrick Vieira, con l'allenatore francese obbligato a conquistare i tre punti: Genoa e Cremonese si affrontano allo stadio Luigi Ferraris, nel turno infrasettimanale, valevole per la nona giornata di Serie A. Rossoblu ultimi in classifica con soli 3 punti e ancora 0 gol segnati in casa, mentre la formazione guidata da Davide Nicola, ex della sfida, si trova all'undicesimo posto con 11 punti.

Le formazioni ufficiali:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Malinowskyi; Cornet, Valentin Carboni, Ellertson; Ekhator. All. Vieira.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.

70' - Leali in uscita atterra Vardy vicino al calcio d'angolo. Calcio di punizio per gli ospiti e ammoniz

66' Ci prova Malinovskyi dalla distanza, ma palla che finisce largo alla sinistra della porta difesa da Audero, che quest'oggi non ha ancora dovuto effettuare una parata.

63' - Altri due cambi per Vieira: fuori Martin e Carboni, dentro Frendrup e Colombo.

57' - GOL ANNULLATO A VITINHA! Ekuban allarga per Martin, che mette al centro con il mancino, Vitinha è più lesto di tutti a ribadire in rete, ma in posizione di fuorigioco. Rete annullata dopo una lunghissima revisione al Var.

55' - CREMONESE AD UN PASSO DALLO 0-3! Contropiede ospite guidato da Barbieri, cross sul secondo palo, dove arriva Vandeputte, che calcia centrale trovando la respinta di Leali.

53' - Doppio cambio nelle file rossoblu: fuori Ekhator e Cornet, dentro Ekuban e Vitinha.

49' GOL DELLA CREMONESE! Bonazzoli trova il raddoppio per gli ospiti. Ancora sullo sviluppo di calcio d'angolo, l'attaccante tutto solo sul secondo palo gira con il mancino, Leali respinge ma oltre la linea di porta. Fischi assordanti del Ferraris.

46' - VIA ALLA RIPRESA! Primo pallone toccato dalla Cremonese.

FINE PRIMO TEMPO! Termina con i fischi assordanti del Ferraris il primo tempo tra Genoa e Cremonese. Decisiva, per il momento, la rete in rovesciata di Bonazzoli al 4'. Genoa che ha avuto una grande occasione con Cornet per pareggiare, ma l'attaccante ivoriano non è stato abbastanza rapido nella conclusione, facendosi rimpallare il tiro da un difensore ospite. Tra 15 minuti via alla ripresa.

45'+5 - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ostigard stacca più in alto di tutti, ma colpisce male di testa, spedendo la sfera alta.

45'+3 - BONAZZOLI VICINO AL RADDOPPIO! Altra occasione per il numero 90 ospite: percurssione sulla destra di Barbieri, scarica per Bonazzoli che calcia con il destro, non il suo piede, ma è bravo Leali a bloccare.

45'+1 - Segnalati 5 minuti di recupero.

45' OCCASIONE GENOA CON MASINI! Iniziativa di Carboni, che viene fermato, palla che rimane al limite, arriva Masini che allarga troppo il destro, che finisce di poco fuori.

42' - CORNET SFIORE IL PARI! Tiro di Martin deviato dalla barriera, palla che capita sui piedi di Cornet che calcia a botta sicura, ma viene respinto da un difensore grigiorosso. Genoa ad un passo dal pareggio.

40' - Fallo su Masini dal limite dell'area. Buona occasione per i rossoblu: Martin e Malinovskyi sul pallone.

37' - Doppia chance per i rossoblu. Prima con Ekhator e poi con Valentin Carboni, entrambi murati, ma il tutto viziato da una posizione irregolare del numero 21 rossoblu.

34' - OCCASIONE CREMONESE! Clamorosa opportunità per il raddoppio ospite: Vandeputte mette al centro, Bonazzoli a colpo sicuro s'infrange sul muro eretto da Ostigard, che salva i rossoblu. Si rimane 0-1.

30' - OCCASIONE GENOA! Primo squillo rossoblu con Jeff Ekhator, che riceve da Carboni, si gira e prova il destro incrociato. Palla fuori di poco alla destra di Audero.

27' - Ennesima palla persa dal Genoa sulla trequarti, ne approfitta Bondo che però è impreciso e calcia malissimo, strozzando il tiro.

25' - Primo sussulto rossoblu con Ellertsson che fa partire un tiro-cross, è bravo Audero a bloccare la sfera e a far ripartire i suoi.

22' - È un Genoa bloccato, che non riesce a creare occasioni da gol; inizia a rumoreggiare il Ferraris.

18' - OCCASIONE CREMONESE! Dopo la respinta di Vasquez, il primo ad arrivare sul pallone è Terraciano, che non ci pensa su due volte, e lascia partire un collo esterno che finisce di poco alto sopra la traversa difesa da Leali.

15' - Rimane a terra Bonazzoli, autore del vantaggio, dopo uno scontro di gioco. Sollecitato l'intervento dello staff medico della Cremonese. Genoa momentaneamente in superiorità numerica.

12' - Formazione di Vieira che fatica ad entrare in partita e Cremonese che sembra padrona del campo in questo avvio.

8' - Dopo un lunghissimo controllo Var per la posizione di Bonazzoli, la rete viene convalidata. Genoa che ora deve immediatamente reagire.

4' - GOL DELLA CREMONESE! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo passa subito la Cremonese. Sponda di Baschirotto, pallone che rimbalza e rovesciata di Bonazzoli, che finisce sotto la traversa per il vantaggio ospite.

3' - Prima iniziativa della Cremonese con Barbieri che va sul fondo e mette un traversone insidioso sulla quale fa buona guardia Ostigard che allontana.

PARTITI! Genoa con la classica divisa casalinga, attaccherà nel primo tempo verso la gradinata nord, mentre la Cremonese in completo bianco sotto la sud. Dirige l'incontro Abisso, con al Var Dionisi. Primo pallone del Genoa.

