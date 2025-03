Genoa, Cornet risponde a Viola: a Cagliari finisce 1-1. Grifone a +10 sulla terz'ultima

Un Genoa fratello-gemello a quello visto contro l'Empoli si riaccende nel secondo tempo e ottiene un pareggio sudato contro il Cagliari. Primo tempo negativo da parte degli uomini di Patrick Vieira che a sorpresa schiera Norton-Cuffy al posto di Sabelli a destra, parte dalla panchina Pinamonti a beneficio di Ekuban unica punta.

Nei primi 45 minuti c'è solo il Cagliari, che infatti trova il vantaggio con Viola, contropiede sfruttato alla perfezione dalla formazione di Davide Nicola. Nel secondo tempo - entra Zanoli - il Genoa sfrutta la prima vera occasione e pareggia con Cornet, su assist di Ekuban.

Cornet che poi si infortunerà, torna sul campo Ruslan Malinovskyi dopo 167 giorni di assenza. Pareggio tutto sommato che si rivela essere il risultato giusto, Genoa a 32 punti a +10 sull'Empoli terz'ultima

LA CRONACA

9' - va a segno il Cagliari con Piccoli alla prima chance dei padroni di casa: l'arbitro annulla tutto per fuorigioco sul passaggio filtrante, millimetrico

12' - prima sortita offensiva del Genoa che arriva al cross con Ekuban: il colpo di testa di Miretti è innocuo per Caprile

15' - ancora pericoloso il Cagliari: punizione battuta con furbizia da Coman che va sul primo palo, pallone che colpisce il palo con Leali battuto

18' - vantaggio del Cagliari con Viola, in contropiede dopo una grande chance per il Genoa: su corner liscia clamorosamente Ekhator davanti alla porta, sul rilancio della difesa cagliaritana Piccoli vince il duello con Norton-Cuffy, serve a meraviglia Viola che con il sinistro in area batte Leali

33' - il Genoa prova una reazione tentando di tenere il possesso, manca pero' l'occasione per calciare in porta

38' - Cagliari in avanti: il cross da sinistra viene raccolto da Zortea che crossa di prima, sul pallone si fionda Piccoli che in anticipo non inquadra la porta

41' - buona giocata di Miretti che trova Badelj in mezzo all'area, pallone intelligente in mezzo ma nessuno lo attacca, palla sul fondo. Norton-Cuffy in ritardo

45+1' - che occasione per il Genoa: su sviluppo di punizione a favore, il pallone in qualche modo arriva a disposizione di Ekuban che sbuca, palla sul fondo da pochi passi

SECONDO TEMPO

Si riparte con un cambio in casa Genoa: dentro Zanoli al posto di Norton-Cuffy

47' - pareggia il Genoa! appena scoccato il secondo tempo Ekuban riceve a destra e propone in mezzo per Cornet che da pochi passi infila Caprile: è 1-1

Altro doppio cambio per i rossoblù: Masini e Pinamonti prendono il posto di Badelj e Ekuban

59' - clamorosa chance sprecata dal Genoa: il crossi di Martin da sinistra è perfetto, De Winter impatta ma mette a lato

Esce anche Ekhator, entra Matturro

Il Genoa sostituisce le sostituzioni: dopo 167 giorni torna in campo Ruslan Malinovskyi, prende il posto di Cornet che accusa un problema al flessore

Nessuna azione degna di note nel finale di gara all'Unipol Domus Arena: dopo quattro minuti di recupero, finisce 1-1 a Cagliari

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (dal 78' Pavoletti); Deiola (dal 78' Adopo), Makoumbou (dal 62' Prati); Zortea, Viola (dal 62' Gaetano), Coman (dal 30' Augello); Piccoli. All. Nicola.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (dal 46' Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (dal 52' Masini); Ekhator (dal 66' Matturro), Miretti, Cornet (dal 75' Malinovskyi); Ekuban (dal 52' Pinamonti) All. Vieira.

Ammoniti: Badelj, Masini (G); Deiola, Pavoletti (C)

Arbitro: sig. Fabbri

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.