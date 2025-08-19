Genoa, Cornet idea finale. E Colombo si carica: “Qui per far bene”
di Giovanni Porcella
Il franco-ivoriano possibile ultimo colpo del mercato rossoblù
Sul mercato del Genoa i dirigenti rossoblu restano vigili. Sul futuro di Frendrup per il momento nessuno si agita, ma non per questo il Grifone si guarda attorno. Così torna il nome di Maxwell Cornet, 7 presenze e due gol lo scorso anno al Grifone, come possibile ultimo colpo. Cornet non ha spazio al West Ham e così la situazione è da monitorare.
Intanto chi vuol essere pronto per l’esordio contro il Lecce è Lorenzo Colombo che ha rilasciato alcune dichiarazioni al club: “Non ho avuto nessun dubbio quando mi è stata presentata la possibilità di venire al Genoa. Peraltro già altre volte avrei potuto venire in rossoblu. Ora ci siamo e voglio far bene qui. Giocare al Ferraris è il massimo e non vedo l’ora. Da avversario l’ambiente è tosto e sarà bello averlo vicino”.
