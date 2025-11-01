Genoa, continua la contestazione della tifoseria contro la società. Striscione "Ora basta, fuori la verità"
di Giovanni Porcella
Intanto oggi parlerà il tecnico Vieira che ha avuto nuovamente la fiducia dal club dopo un vertice col neo ds Lopez
Non si placa la contestazione dei tifosi rossoblu verso la dirigenza del Grifone. Nella serata di ieri, all’esterno dei cancelli dello stadio Ferraris è stato appeso dal gruppo rossoblù 1893, facente parte della Gradinata Nord, uno striscione inequivocabile, firmato eloquentemente 1893: “Ora basta… società fuori la verità”. Intanto oggi parlerà il tecnico Vieira che ha avuto nuovamente la fiducia dal club dopo un vertice col neo ds Lopez, per la partita col Sassuolo di lunedì prossimo.
