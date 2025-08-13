Genoa, con 28.101 abbonati il club è tra le sei squadre che hanno fatto il sold out

Tifoseria unica quella del Genoa. E i numeri del tesseramento lo certificano.

Secondo uno studio sulla massima serie del “Corriere dello sport” sulle campagne abbonamenti, il Grifone è tra le sei squadre che hanno raggiunto il sold out per le tessere vendute (28101): in più ha raggiunto il nuovo record storico.

Il Genoa è in compagnia di Atalanta (15300), Como (6800), Milan (32mila), Napoli (24mila) e Roma (40mila). E come se non bastasse i tifosi del Grifo hanno rinnovato più abbonamenti rispetto a quelli di Juventus (19200), Lazio (27700) e del Bologna (21mila).

Intanto la squadra di Vieira si prepara al debutto stagionale al Ferraris con il Vicenza in Coppa Italia. Infine il club rossoblu ha annunciato un nuovo accordo con Ceres per la stagione sportiva 2025/26, il marchio della birra già presente in passato. Il brand è il nuovo Sleeve Sponsor di maglia del club di Villa Rostan, per tutte le divise da gara della prima squadra maschile. Il logo sarà presente la sera di Ferragosto sulle maniche delle maglie rossoblù nella gara di Coppa Italia. La partnership è accompagnata da uno slogan social dell’azienda : «Vi aspettiamo insieme ai Fuoriclasse del tifo del Grifone per cantare e brindare dal 1° al 90°».

