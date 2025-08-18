Genoa, colpo per il futuro: dallo Strasburgo ecco il giovane difensore Bateka

Colpo in prospettiva per il Genoa, che ufficializza l'acquisto del giovane Jayden Nsingi Bateka, che passa in rossoblù dalle giovanili dello Strasburgo. Difensore classe 2007, si aggregherà alla squadra Primavera di mister Jacopo Sbravati, sognando la convocazione in prima squadra

La nota: Jayden Nsingi Bateka è un nuovo giocatore del Genoa. Il club ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale nato a Parigi il 4 novembre 2007. Nelle ultime stagioni sportive ha giocato nelle giovanili dello Strasburgo.