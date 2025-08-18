Genoa, colpo per il futuro: dallo Strasburgo ecco il giovane difensore Bateka
di F.S.
26 sec
Il comunicato ufficiale del club: si aggregherà alla Primavera di mister Sbravati
Colpo in prospettiva per il Genoa, che ufficializza l'acquisto del giovane Jayden Nsingi Bateka, che passa in rossoblù dalle giovanili dello Strasburgo. Difensore classe 2007, si aggregherà alla squadra Primavera di mister Jacopo Sbravati, sognando la convocazione in prima squadra
La nota: Jayden Nsingi Bateka è un nuovo giocatore del Genoa. Il club ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale nato a Parigi il 4 novembre 2007. Nelle ultime stagioni sportive ha giocato nelle giovanili dello Strasburgo.
Benvenuto a Genova, Jayden!
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Il Genoa piace e diverte. Carboni trascinatore e Vieira sorride: “Sono contento”
16/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, con 28.101 abbonati il club è tra le sei squadre che hanno fatto il sold out
13/08/2025
di Giovanni Porcella