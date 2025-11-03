Genoa, colpo grosso a Reggio Emilia: Ostigard al 93° regala i tre punti con il Sassuolo

Il Genoa batte un colpo e conquista la prima vittoria in campionato: decisiva la rete al 93° di Leo Ostigard che con un colpo di testa sotto la traversa manda in delirio il settore ospiti e fa respirare un po' tutto l'ambiente, dopo il bruttissimo inizio di campionato. Grifone, guidato dalla coppia Criscito-Murgita, ottiene 3 punti d'oro e si toglie dall'ultimo posto in classifica; rossoblu ora al 17° posto al pari del Pisa con 6 punti.

Il match è cominciato con un Genoa subito aggressivo e ben organizzato. Dopo una buona pressione iniziale, al 18’ i rossoblu sono passati in vantaggio con Malinovskyi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrocampista ucraino ha raccolto una respinta corta di Muric e con un preciso sinistro ha insaccato alle spalle del portiere neroverde. Il Sassuolo ha reagito con carattere, creando diverse occasioni con Pinamonti e Koné, ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. Genoa che ha continuato a rendersi pericoloso in contropiede, sfiorando più volte il raddoppio con Colombo e Vitinha.

Nella ripresa, il Sassuolo è rientrato in campo con maggiore determinazione. Dopo due minuti, al 47°, Berardi ha riportato il punteggio in equilibrio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il capitano neroverde è stato lasciato completamente solo sul secondo palo e ha battuto Leali con un sinistro al volo. La partita è poi diventata più tattica e spezzettata, con molti cambi da entrambe le parti e pochi veri pericoli sotto porta.

Negli ultimi minuti, però, il Genoa ha aumentato la pressione. Prima Vasquez ha sfiorato il gol di testa, poi, al 93°, è arrivata la rete decisiva di Ostigard: su calcio di punizione di Martin, il difensore norvegese ha anticipato tutti e di testa ha firmato il gol del definitivo 1-2, facendo esplodere di gioia il settore ospiti.

