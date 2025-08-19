Genoa, Carboni si riprende la Nazionale: l'Argentina lo convoca per le partite contro Ecuador e Venezuela

Ha segnato il primo gol della stagione 2025/2026 del Genoa, dando sfoggio delle proprie qualità offensive già all'esordio. Valentin Carboni comincia la propria avventura al Genoa con il piede giusto, e i suoi primi 60 minuti in maglia rossoblù non sono passati inosservati: la Nazionale argentina del c.t. Scaloni lo ha ifnatti inserito nella lista dei pre-convocati per le partite di qualificazioni ai Mondiali del 2026, contro Ecuador e Venezuela, che si disputeranno durante la prima pausa dal campionato all'inizio di settembre.

Protagonista nel match vinto contro il Vicenza - così come molti altri - Carboni è pronto a scendere in campo anche nel primo impegno di campionato contro il Lecce, gara in programma sabato 23 al 'Ferraris'. Subito una partita delicata in chiave salvezza, i giallorossi rischiano di perdere il proprio bomber Krstovic ma rimangono una formazione da non sottovalutare.

Mister Vieira lo sa e chiede ai suoi massima concentrazione. Tutti disponibili per il match di sabato a eccezione di Otoa ed Ekuban, che rientreranno in gruppo dopo la sosta del campionato.

Intanto sul fronte del mercato c'è sempre l'Inter che incombe su Morten Frendrup, al momento non sono arrivate offerte ufficiali ma resta il pressing nerazzurro, che valuta sempre Manu Kone della Roma. Si allontana la pista che porta a Nicolussi Caviglia come eventuale sostituto, il centrocampista del Venezia è sempre più vicino al Torino. Al Genoa potrebbe tornare Jean Onana, già in rossoblù nella seconda parte dello scorso campionato. E torna con forza l'ipotesi di rivedere in maglia Grifo il francese Max Cornet, ai margini del progetto West Ham.

In uscita ci sono Ankeye, Bohinen e Vogliacco, che hanno pretendenti in Serie A e in Serie B.

