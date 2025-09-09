Genoa, Carboni resta con l'Argentina per la sfida con l'Ecuador

A sorpresa il ct dell’Argentina ha convocato Valentin Carboni, attaccante del Genoa per il match di Guayaquil contro l’Ecuador. Un dietrofront visto che Carboni sembrava non rientrare nei piani di Scaloni. Invece per ragioni numeriche il giocatore rossoblu resterà a disposizione dell’Argentina.

Quindi Carboni rientrerà in Italia tra giovedì e venerdì per non per problemi fisici, ma per raggiungere il Signorini in vista della partita col Como di lunedì sera. E negli stessi giorni dovrebbe rientrare Vasquez impegnato col Messico.

