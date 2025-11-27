Genoa: "Buonasera Genova", il saluto su Instagram di Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi
di Redazione
Attrice, conduttrice e modella, londinese naturalizzata romana, dieci anni fa ha sposato il campione del mondo 2006
Sarah Felberbaum, attrice, conduttrice e modella, londinese naturalizzata romana, moglie del tecnico del Genoa Daniele De Rossi, ha condiviso su Instagram il saluto 'Buonasera Genova', accompagnandolo con un video girato mentre percorreva in auto corso Italia. Nel filmato si vede chiaramente il cielo tingersi dei colori intensi di uno spettacolare tramonto genovese, che lei ha voluto immortalare e condividere con i suoi follower, regalando un momento di grande suggestione.
