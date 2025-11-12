Genoa: “Buon lavoro mister De Rossi”: lo striscione dei tifosi al Signorini di Pegli
di R.S.
Il messaggio testimonia la volontà della tifoseria di stringersi attorno alla squadra e al nuovo tecnico, in vista delle prossime sfide di campionato
Un messaggio semplice ma dal forte valore simbolico è apparso alla recinzione del centro sportivo Signorini di Pegli, dove si allena il Genoa.
“Buon lavoro mister De Rossi” – si legge sullo striscione firmato “I gruppi ultras della Nord”, un gesto di accoglienza e incoraggiamento rivolto al nuovo allenatore rossoblù.
