Genoa: “Buon lavoro mister De Rossi”: lo striscione dei tifosi al Signorini di Pegli

Un messaggio semplice ma dal forte valore simbolico è apparso alla recinzione del centro sportivo Signorini di Pegli, dove si allena il Genoa.
Buon lavoro mister De Rossi” – si legge sullo striscione firmato “I gruppi ultras della Nord”, un gesto di accoglienza e incoraggiamento rivolto al nuovo allenatore rossoblù.

Il messaggio testimonia la volontà della tifoseria di stringersi attorno alla squadra e al nuovo tecnico, in vista delle prossime sfide di campionato.

